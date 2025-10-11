‘’KPSS sonuçları açıklandı mı?’’ sorusu gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasındaydı. ÖSYM takviminde Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklanma tarihi 10 Ekim olarak işaretlenmişti. Takvim doğrultusunda sonuçlar bugün erişime açıldı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, puanlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişebilecek. Peki, 2025 Lisans KPSS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM KPSS sınav sonucu sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr…