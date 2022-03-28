Kremlin'den ABD'ye: Endişe verici! 0:00 / 0:00

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Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "artık iktidarda kalamaz" sözleri için endişe verici yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Biden, cumartesi günü Varşova'da yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin için "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz" açıklamasında bulunmuştu.

Beyaz Saray, Biden'ın açıklamalarına açıklık getirmeye çalıştı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da ABD'nin Rusya'da rejim değiştirme stratejisi olmadığını vurguladı.

"KESİNLİKLE ENDİŞE VERİCİ"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus televizyonunda yaptığı konuya ilişkin açıklamada "Bu kesinlikle endişe verici bir ifadedir." dedi.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "ABD'nin açıklamalarını takip etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Putin, 1999'da Boris Yeltsin'in istifa etmesinden bu yana görevde. Kremlin, Putin'in demokratik olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanı olduğunu, bunun Rus halkının kararı olduğunun altını çizmiş, ABD'ye tepki göstermişti.