DHA

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükumeti'ne (UMH) bağlı birliklerin, başkent Trablus´un güneybatısındaki gayri meşru darbeci Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü´nü geri almak için başlattığı `Öfke Volkanı´ operasyonu devam ediyor.

İKİ BÖLGE DAHA KURTARILDI

DHA'da yer alan ve Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) yetkililerinden elde edilen bilgilere göre UMH ordusu, Vatiyye Askeri Üssü´nün güneyinde bulunan Badr ve Tiji kasabalarının ardından, Al-Khalah ve Salah Al-Din bölgesini de Hafter´e bağlı güçlerden kurtarıldı. UMH'nin operasyonlarının sürdüğü öğrenildi.