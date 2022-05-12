Makine arıza yaptı! Feci son!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa FECİ OLAY! Son dakika: Arıza yapan makineyi tamir ederken can verdi
ABONE OL

Makine arıza yaptı! Feci son!

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde arızalanan iş makinesini tamir etmeye çalışan bir işçi başını iş makinesine kaptırınca olay yerinde hayatını kaybetti. Şehmuz Aydın’nın cenazesi morga kaldırılırken iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

FECİ OLAY! Son dakika: Arıza yapan makineyi tamir ederken can verdi
Makine arıza yaptı! Feci son!
0:00 / 0:00
İHA

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir iş kazası meydana geldi.

MAKİNEYİ TAMİR ETMEYE ÇALIŞTI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada enjeksiyon makinesinin arızalanması sonrasında Şehmuz Aydın (36) makineyi tamir etmek istedi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Başını arızalı bölüme sokan Aydın, başına aldığı sert darbeyle yere yığıldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri Şehmuz Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şehmuz Aydın’ın cenazesi morga kaldırılırken iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS sınavı başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi ile 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri
GÜNDEM KPSS başvuruları için kritik tarih!
Hemşireler Günü sözleri ve mesajları: Arkadaşa, sevgiliye en güzel, duygusal, kısa ve resimli Hemşireler Günü mesajı ve tebrik sözleri 2022
GÜNDEM Hemşireler Günü mesajları!
ZAM GELDİ! Benzin litre fiyatı arttı! Dünyada kriz sürüyor... 12 Mayıs LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? (Ankara İzmir İstanbul)
GÜNDEM Benzin fiyatlarında yeni zam!
Son dakika deprem mi oldu, nerede? 12 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası
GÜNDEM AFAD ve Kandilli son depremler listesi
İstanbul'da AVM önünde vuruldu
GÜNDEM İstanbul'da AVM önünde vuruldu
İSKİ arıza ile su kesintisi sorgulama: 12 Mayıs İSKİ İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?
GÜNDEM İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi...
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazetede
GÜNDEM Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi ...
Minibüsle kaçak ağaç sevkiyatı
GÜNDEM Minibüsle kaçak ağaç sevkiyatı
Son dakika: Seçim güvenliği komisyonunun yol haritası netleşti - Güncel haberler
GÜNDEM Seçim güvenliği komisyonunun yol haritası netleşti
Uzunluk: 295 km! İran sınırına duvar! - Öne Çıkan Flaş Haberler
GÜNDEM Uzunluk: 295 km! İran sınırına duvar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.