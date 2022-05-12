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Makine arıza yaptı! Feci son! 0:00 / 0:00

İHA

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir iş kazası meydana geldi.

MAKİNEYİ TAMİR ETMEYE ÇALIŞTI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada enjeksiyon makinesinin arızalanması sonrasında Şehmuz Aydın (36) makineyi tamir etmek istedi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Başını arızalı bölüme sokan Aydın, başına aldığı sert darbeyle yere yığıldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri Şehmuz Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şehmuz Aydın’ın cenazesi morga kaldırılırken iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.