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Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA | Muğla Marmaris'te bir orman yangını daha başladı! Marmaris orman yangını son durum nedir, söndürüldü mü? - Güncel Haberler
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Son dakika haberler... Marmaris yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre Muğla Marmaris'te bir orman yangını daha çıktı. Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etti. Alevler ise İçmeler'de bir uygulama oteline sıçradı. Habertürk TV'ye bölgedeki durumu anlatan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Alevlerin sıçradığı uygulama otelindekiler tahliye edildi. Yangın ayrıca bölgede bir villaya da sıçradı" dedi. Öte yandan Sahil Güvenlik unsurları tarafından uçak ve helikopterlerin su aldığı bölge deniz trafiğine kapatıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup yaralı bulunmamaktadır" denildi. Yangının da kontrol altına alındığı açıklandı

SON DAKİKA | Muğla Marmaris'te bir orman yangını daha başladı! Marmaris orman yangını son durum nedir, söndürüldü mü? - Güncel Haberler
Marmaris'te bir orman yangını daha çıktı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

AA'da yer alan habere göre, İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Fotoğraf: DHA

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

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Alevlerin sıçradığı uygulama oteli böyle görüntülendi

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

ALEVLER OTELE SIÇRADI

Öte yandan alevler İçmeler'de bir uygulama otelinin çevresini sardı.

Fotoğraf: DHA

Habertürk TV'ye konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Alevlerin sıçradığı uygulama otelindekiler tahliye edildi. Yangın ayrıca bölgede bir villaya da sıçradı" dedi.

Fotoğraf: İHA

7 HELİKOPTER VE 5 UÇAK MÜDAHALE EDİYOR

İHA'nın haberine göre de, İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede bulunuyor.

Fotoğraf: DHA

Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale ediyor.

Fotoğraf: İHA

Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağladığı görüldü.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

BAZI BİNALAR YANGINDAN ETKİLENDİ

İçmeler Turunç karayolu girişi ormanlık alanda başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre de bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın ise yandığı öğrenildi. Ayrıca 13 evin de boşaltıldığı kaydedildi.

Fotoğraf: İHA

BÖLGE DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre, Sahil Güvenlik unsurları tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

AFAD: OTELDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup yaralı bulunmamaktadır. Yangına OGM, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir. " denildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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