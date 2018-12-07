Almanya Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) yeni Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer oldu.



MERKEL'İN İZİNDE BİR SİYASETÇİ: AKK

İsminin baş harflerinden dolayı kamuoyunda "AKK" olarak bilinen 56 yaşındaki Annegret Kramp Karrenbauer'in Başbakan Merkel'in politikasını sürdürmesi bekleniyor.

Merkel'in istemiyle Saarland eyaleti başbakanlık görevini bırakarak şubat ayında CDU genel sekreteri olarak seçilen "AKK"nin parti içinde ciddi desteği bulunuyor. "Mini Merkel" olarak da anılan Kramp-Karrenbauer, Başbakan Merkel'in mülteci politikasını savunuyor.

Kramp-Karrenbauer'in Saarland eyaletinde 7 yıl başbakanlık ve CDU Eyalet Teşkilatı Başkanlığı yapması, diğer adaylara göre kendisini genel başkanlık için daha avantajlı duruma getiriyor.





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