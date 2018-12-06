- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Hamburg'da yarın düzenlenecek 31. CDU Genel Kurultayı'nda Merkel'den boşalacak genel başkanlık görevi için Genel Sekreter Annegret Kramp-Karrenbauer, eski milletvekili Friedrich Merz ve Sağlık Bakanı Jens Spahn yarışacak.
AA'nın haberine göre kurultayda 1001 delege, Merkel dönemi sonrası CDU'nun genel başkanını belirleyecek.
ANNEGRET KRAMP KARRENBAUER
İsminin baş harflerinden dolayı kamuoyunda "AKK" olarak bilinen 56 yaşındaki Annegret Kramp Karrenbauer'in, seçilmesi durumunda Başbakan Merkel'in politikasını sürdürmesi bekleniyor.
Merkel'in istemiyle Saarland eyaleti başbakanlık görevini bırakarak şubat ayında CDU genel sekreteri olarak seçilen "AKK"nin parti içinde ciddi desteği bulunuyor. "Mini Merkel" olarak da anılan Kramp-Karrenbauer, Başbakan Merkel'in mülteci politikasını savunuyor.
Kramp-Karrenbauer'in Saarland eyaletinde 7 yıl başbakanlık ve CDU Eyalet Teşkilatı Başkanlığı yapması, diğer adaylara göre kendisini genel başkanlık için daha avantajlı duruma getiriyor.
FRİEDRİCH MERZ
Genel başkanlık için diğer güçlü isim Friedrich Merz ise partide ağırlığı bulunan Federal Meclis Başkanı ve eski Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble tarafından destekleniyor.
Merkel'in politikalarını eleştiren ve partinin sağ kanadı tarafından bir "umut" olarak görülen 62 yaşındaki Merz, mülteci politikasında daha sert bir politika izleyeceğini ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselmesini önleyeceğini vaat ediyor.
Merz, 1989-1994 döneminde Avrupa Parlamentosu'nda, 1994-2009 döneminde de Federal Meclis'te milletvekilliği yaptı.
2000-2002 yıllarında Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanlığı görevinde bulunan Merz, CDU Genel Başkanı Angela Merkel'in bu görevi de üstlenmek istemesinin ardından Grup Başkanlığından ayrılmak zorunda kalmıştı.
Milletvekilliğini 2009 yılında bırakmasından sonra çeşitli şirketler için çalışan ve avukatlık yapan Merz, son olarak uluslararası bir yatırım kuruluşunda yönetim kurulu üyesi görevini sürdürüyordu.
JENS SPAHN
Parti içi muhalefetin önde gelen isimlerinden 38 yaşındaki Jens Spahn'a ise çok fazla şans tanınmıyor.
Almanya'da 7 aydan beri Sağlık Bakanlığı görevini yürüten ve adaylar arasında en genci olan Spahn, Merkel'in özellikle sığınmacı politikasını eleştirmiş ve bir dönem partideki gençler tarafından desteklenmişti.
Şimdiye kadar açıklanan 3 adayın dışında, yarın düzenlenecek kurultayda aday gösterilmeleri durumunda başka adayların da çıkabileceği ifade ediliyor.
Kurultayda CDU Genel Başkanlığı için aday olmak isteyen iş insanı 62 yaşındaki Andreas Ritzenhoff, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, en az bir delegenin kendisini aday göstereceğinden umutlu olduğunu belirtti. Ritzenhoff, bu konuda delegelerle konuştuğunu kaydetti
31. CDU Genel Kurulu'nda genel başkan seçilecek kişinin bir sonraki genel seçimde partinin başbakan adayı olması bekleniyor.
Merkel, ekim ayı sonunda, genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını ve bu yasama yılı sonuna kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini açıklamıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.