Define için kazdıkları kuyuda zehirlendiler: 2 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, iddiaya göre define aramak için kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, A.U. (37), Hüsametli Mahallesi'nin Andız mevkisinde define için kazılan 15 metrelik kuyuya inen 2 arkadaşından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya inen ekipler, Kemal Arslantaş (43) ve Ahmet Bulut'u (64) bulundukları yerden çıkardı.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Arslantaş ise ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslantaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA'nın haberine göre; metan gazından zehirlendiği bildirilen Arslantaş ve Bulut'un çıkarıldığı kuyudaki kaçak kazının, define aramak için yapıldığı iddia edildi.
Jandarma ekiplerinin A.U'nun ifadesine başvurduğu olayla ilgili soruşturma başlattı.
YORUMLAR