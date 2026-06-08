Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

OTOMOBİL MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI

İHA'daki habere göre kaza; Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi'ndeki lise kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki otomobille Mehmet İlvan yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan İlvan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.