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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Mersin'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Mersin'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Mehmet İlvan hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İlvan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        OTOMOBİL MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI

        İHA'daki habere göre kaza; Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi'ndeki lise kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki otomobille Mehmet İlvan yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan İlvan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Mersin
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