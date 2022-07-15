Yaz kendini hissettiriyor! Sıcaklıklar artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yaz kendini hissettiriyor! Sıcaklıklar artıyor
ABONE OL

Meteoroloji'den açıklama! Yaz kendini hissettiriyor! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri görülürken Marmara'nın güneyinde poyraz, Doğu Anadolu'da lodos etkili olacak. Güney illerinde yüksek sıcaklıklar etkili olacak.

Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yaz kendini hissettiriyor! Sıcaklıklar artıyor
Yaz kendini hissettiriyor! Sıcaklıklar artıyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 35°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kocaeli'de panelvan, çocuk parkına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Panelvan, çocuk parkına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da sünnet düğününde silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı!
GÜNDEM Sünnet düğününe silahlı baskın! 1 ölü, 5 yaralı
Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın çıktı
GÜNDEM Demir çelik fabrikasında yangın paniği
Eyüpsultan'da başıboş mandalar kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Başıboş mandalar kazaya yol açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
GÜNDEM Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Adana'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
GÜNDEM Adana'da can pazarı! 2 ölü, 5 yaralı
TRT'nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti
GÜNDEM TRT'nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını ...
Karabük'te traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Karabük'te traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Ali Babacan'ın oğlu Kerem Babacan evlendi
GÜNDEM Ali Babacan'ın oğlu Kerem Babacan evlendi
Cuma mesajları resimli, kısa, öz ve anlamlı 2022! En güzel, ayetli ve dualı fotoğraflı Cuma mesajları!
GÜNDEM En güzel, resimli, ayetli Cuma mesajları!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.