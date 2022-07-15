Yaz kendini hissettiriyor! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 35°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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