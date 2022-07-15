Yaz kendini hissettiriyor! Sıcaklıklar artıyor 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 35°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık