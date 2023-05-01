Meteoroloji'den bu iller için sağanak uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için sağanak uyarısı
ABONE OL

Meteoroloji'den bu iller için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz'in iç kesimleri yağmurlu olacak. Yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için sağanak uyarısı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı'nın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı
GÜNDEM Yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı
Trabzon'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
GÜNDEM Kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan Habertürk'te açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı adayı Oğan'dan Habertürk'te açıklamalar
Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölü ve ...
Mersin'de otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
GÜNDEM Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
2023 Resmî tatiller listesi! Bu sene resmi tatiller hangi güne denk geliyor?
GÜNDEM 2023 Resmî tatiller listesi
2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercihleri için gözler ÖSYM'de
GÜNDEM 2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
KPSS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS sınavı başvuru tarihi nedir, başvurular ne zaman başlayacak?
GÜNDEM 2023 KPSS sınavı ne zaman?
102. EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖGG sınav sonuçları ilan tarihi
GÜNDEM 102. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
2023 YKS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM Üniversite sınavı (YKS) yerleri ne zaman belli olacak?
GÜNDEM 2023 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.