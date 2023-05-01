Meteoroloji'den bu iller için sağanak uyarısı

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı'nın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu