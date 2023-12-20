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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den Ege kıyıları için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den Ege kıyıları için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Muğla, İzmir, Çanakkale, Balıkesir'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde yağış olmayan bölgelerde sis ve pus hadisesi görülebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 07:30 Güncelleme: 20.12.2023 - 07:32
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        Ege kıyıları için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Çanakkale il geneli ve Balıkesir'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 13°

        Ankara

        Güneşli 11°

        İzmir

        Güneşli 17°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Güneşli 14°

        Bursa

        Güneşli 14°

        Adana

        Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Güneşli 11°

        Gaziantep

        Güneşli 13°

        Ağrı

        Güneşli
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        Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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