Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karabük, Bolu, Düzce, Samsun, Sinop, Rize, Artvin, Bingöl, Muş, Ağrı, Hatay kıyıları ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karabük, Bolu, Düzce, Samsun, Sinop, Rize, Artvin, Bingöl, Muş, Ağrı, Hatay ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli mevzi sağanak yağışlı

ANKARA °C, 24°C

Parçalı , zaman zaman çok bulutlu, kısa süreli mevzi sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı