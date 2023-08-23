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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı - Hava durumu haberleri

        Meteoroloji'den sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken, Marmara ve kuzey Ege'de poyraz etkili oluyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 07:23 Güncelleme: 23.08.2023 - 07:52
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        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
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        Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 34°

        Adana

        Güneşli 38°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        #hava durumu
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        #meteoroloji
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