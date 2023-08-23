Meteoroloji'den sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken, Marmara ve kuzey Ege'de poyraz etkili oluyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor
Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.