Son dakika: Meteoroloji'den sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı - Hava durumu haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı - Hava durumu haberleri

Meteoroloji'den sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken, Marmara ve kuzey Ege'de poyraz etkili oluyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 38° Antalya Güneşli 37° Trabzon Güneşli 28° Bursa Güneşli 34° Adana Güneşli 38° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 32°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.