Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri, Rize çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 33° İzmir Güneşli 38° Antalya Güneşli 42° Trabzon Kısmen Güneşli 28° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 30°

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 37°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 34°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 31°C Az bulutlu ve açık AFYONKARAHİSAR °C, 30°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 38°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı ISPARTA °C, 34°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 30°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 33°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 31°C Az bulutlu ve açık REKLAM KONYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık BOLU °C, 31°C Az bulutlu DÜZCE °C, 32°C Az bulutlu SİNOP °C, 32°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu AMASYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 27°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sonra kuzeyi kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı SAMSUN °C, 31°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı TRABZON °C, 29°C Parçalı bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı ERZURUM °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık