Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artmaya başlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji tarih verdi
ABONE OL

Son dakika haberler... Ülke genelindeki yağışlı havayla ilgili önemli açıklama

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Buna göre Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedecek. Sıcaklığın ise 24 Aralık Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artması ve mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor

Son dakika: Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji tarih verdi
Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artmaya başlayacak
0:00 / 0:00
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklık 21 Aralık Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşecek, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredecek.

AA'da yer alan habere göre, ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Soğuk havanın ise hafta sonuna kadar etkili olması, sıcaklığın 24 Aralık Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artması ve mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Sahte içkiden 4 can kaybı daha!
GÜNDEM Sahte içkiden 4 can kaybı daha!
Son dakika: O ilde eğitime 1 gün ara verildi
GÜNDEM O ilde eğitime 1 gün ara verildi
Antalya'yı fırtına ve sağanak vurdu! Kamyon devrildi, su bastı
GÜNDEM Antalya'yı fırtına ve sağanak vurdu! Kamyon devrildi, ...
Son dakika: Kayıp genç kadından acı haber!
GÜNDEM Kayıp genç kadından acı haber!
Son dakika: Korkunç anlar! Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı
GÜNDEM Korkunç anlar! Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı
Son dakika hava durumu: Fırtına geliyor! Metroroloji'den uyarı
GÜNDEM Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için uyarı!
Son dakika: Birçok kentte evler kar altında kaldı!
GÜNDEM Birçok kentte evler kar altında kaldı!
Son dakika: Soba gazı faciası! Bir aile ölümden döndü
GÜNDEM Soba gazı faciası! 2'si çocuk 5 kişi zehirlendi
Son dakika: Korkunç intihar! Bebeğin çığlıkları ortaya çıkarmış
GÜNDEM Genç kadının kahreden ölümünde acı ayrıntı!
Son dakika: Malatya'da çöken bina için işletmeciye hapis istemi
GÜNDEM Malatya'da çöken bina için işletmeciye hapis istemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.