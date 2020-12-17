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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzeyi, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu