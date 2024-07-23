MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CHP MİLLİ GÜVENLİĞE ZARARDIR"

"Mersin'de bölücü örgüt adına halay çekenler şımarıklıklarına katlanacaktır. Azgınlaşmış tahrikleri yakından takip ediyoruz. CHP ile DEM ateş ile oynuyor. Bu günlerde CHP liderinin 'Kürtler ben eşit hissetmiyorum, onlar eşit hissedene kadar mücadeleye devam edeceğiz' ifadesi bölücü bir ağızdır. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birliği kundaklamaktadır. CHP'nin şifreleri DEM'in kullanımındadır. CHP milli güvenliğe zarardır.

"DEZENFLASYON SÜRECİ HER GEÇEN GÜN ETKİSİNİ HİSSETTİRİYOR" Karamsar tablo çizenler gerçek manada Türkiye'nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP başkanının tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi ülkesine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Dezenflasyon süreci her geçen gün etkisini göstermektedir. Kredi derecelendirme şirketleri ekonomi ivmesini teyit etmesi sevindirici gelişmedir. REKLAM "CHP'NİN TEK YAPTIĞI BOL KESEDEN ATIP TUTMAKTIR" Türkiye ekonomisi en kötü senaryoların engellerine takılmadan hızla ilerleme kaydediyor. Ekonomi hızla ilerliyor. Emeklilerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin, esnaflarımızın, çiftçilerimizin hayat standartlarının yükseltilmesi ilk sıradadır. Krizlerin kulislerin ve kutuplaşma dalgalarının partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

İstismar edilen emekliler sosyal ve insani seviyeye kavuşacaktır. Cumhur İttifakı'nın ortak gayesi budur. Ülkenin bekası ile milletin refahı en üst düzeyde temsil ediliyor. CHP başkanının 'her çiftçiye bedava traktör' vaadi ile 'altın' sözü tam aldatma ve bir siyasetçinin kuyruklu yalanı olarak hafızalarda yerini korumaktadır. Dar ve orta gelirli vatandaşlara destek verilmesi sosyal devlet anlayışının gereğidir. CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktadır. Gündemi değiştirme hevesleri kursaklarında kalmaktadır. Kimliksiz ve köşesiz partinin kozmik odası işgale uğramış, karar bünyesi komaya girmiştir. Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin aklanma uğraşları stratejik olarak karşımıza çıkmaktadır. Rotasını kaybeden CHP'nin yumuşama çağrıları baldıran zehrinden başka şey değildir. Mustafa Akıncı ziyareti akıl tutulması kadar kutlamalara gölge düşürmüştür. CHP, egemenlik çıkarlarımızla çarpıklık içindedir.

KIBRIS MESAJI Kıbrıs sadece üzerinde hayat sürülen ada değil, Türk milletinin var oluş anıtıdır. Kıbrıs bölgenin kilit taşıdır. Öteden beri açık veya gizli hesaplaşmaların, mücadelelerin ağırlık merkezi Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ta barış tesisinden ödü kopanlar vardır ve bunların oyunları kesintisiz şekilde sahne almakta. Girit'te ne yapıldı ise Kıbrıs'ta da aynısı planlandı. 50 yıl önceki Türkiye müdahalesi olmasa Gazze'deki felaketlerin aynısı ile karşılaşılırdı. Sanmasınlar ki bebeklerimize, kadınlarımıza, soydaşlarımıza yapılan saldırıları aklımızdan çıkardık. Askeri çıkarma Kıbrıs Türk'lerinin hürriyetini, can ve mal güvenliğini esas almıştır. Yakıp yıkan EOK çetelerine karşı Türk'ler gelerek soydaşlarına hayat vermiştir. Osmanlı şamarı yüzlerine inmiştir.