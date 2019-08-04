Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Son dakika! Minik Eymen'in ölümüne yol açan sürücü serbest!

DHA

Son dakika haberi... Edirne'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüdüğü sırada 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş'a çarparak, ölümüne neden olan greyder sürücüsü 23 yaşındaki Akın Cevdet Gündoğan, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken, savcılığın, karara itiraz edeceği öğrenildi.

son dakika

Kaza, perşembe günü saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetleri'ne ait Akın Cevdet Gündoğan yönetimindeki greyder, iddiaya göre, Şükrüköy çıkışında, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüyen Eymen Kayra Taş'a çarptı. Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

 

 

'DAHA ÖNCE DE KÖY İÇİNDE HIZLI GİTTİĞİ İÇİN KÖYLÜLER SÜRÜCÜYÜ UYARMIŞTI' İDDİASI

Sürücü Gündoğan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede, olay yerinde 22 metre fren izine rastlandı. Greyder sürücüsünün, daha önce de köy içi yollarda hızlı gittiği için köylülerce uyarıldığı iddia edildi.

 

Gündoğan, jandarmadaki ifadesinde, köy içinde viraja geldiği sırada, Eymen'e yola aniden çıkması sonucu çarptığını söyledi.

 

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Eymen Kayra Taş'ın cenazesi, cuma günü, Şükrüköy'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aynı gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken, savcılığın, karara itiraz edeceği öğrenildi.


Öte yandan Twitter'da, sürücünün serbest bırakılmasına tepkiler, '#EYMENİÇİNADALET' hashtag'iyle paylaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kardeşe Facebook dayağı! - Haberler
GÜNDEMKardeşe Facebook dayağı!
Yol kenarına atılan ağzı bağlı çuvaldan yavru köpek çıktı - Haberler
GÜNDEMYol kenarına atılan ağzı bağlı çuvaldan yavru köpek ...
Bakan Ersoy'dan açıklama! Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün? Kurban Bayramı 9 gün oldu mu?
GÜNDEMKurban Bayramı resmi tatili kaç gün?
Son dakika... Sokaklar boşaldı plajlar doldu! Marmaris 42'yi gördü! - Haberler
GÜNDEMMarmaris'te sıcaklık 42 dereceye ulaştı
SON DAKİKA! Konya'da kaybolan Yasin'den 40 aydır haber yok! Baba Şahin: 40 ay değil, 40 yıl sanki...
GÜNDEM"40 ay değil sanki 40 yıl geçti"
81 ilde "motosiklet uygulaması"
GÜNDEM81 ilde "motosiklet uygulaması"
Yeni yaz tatili sistemi 2019 - 2020 MEB takvimi! Okullar ne zaman açılacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak 2019?
Son dakika... Eskişehir'de kazı çalışmasında bulundu! Tam 5 bin yıllık! - Haberler
GÜNDEMTam 5 bin yıllık iki iskelet bulundu!
SON DAKİKA! Kurban Bayramı için otobüs biletleri tükendi! Ek seferler de bitiyor - HABERLER
GÜNDEMBayramda tatile çıkacaklar dikkat! Şimdiden tükendi!
SON DAKİKA! Tuncelili Robinson Crusoe! 14 yıldır adada tek başına yaşıyor - HABERLER
GÜNDEMTuncelili Robinson Crusoe! 14 yıldır adada tek başına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X