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HaberlerGündemSon dakika... Bu nasıl kaza! Greyderin çarptığı Eymen öldü! - Haberler

Son dakika... Bu nasıl kaza! Greyderin çarptığı Eymen öldü!

DHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüyen 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş, greyderin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

trafik kazası

Edirne'nin Keşan ilçesinde dün akşam saat 18.00 sıralarında Köy Hizmetleri'ne ait Akın G. yönetimindeki greyder, iddiaya göre Şükrüköy çıkışında evinin önündeki yolda arkadaşıyla birlikte yürüyen 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞ GREYDERİN CAMLARINI KIRDI

DHA'daki habere göre sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada çevrede toplanan öfkeli kalabalık ise greyderin camlarını taşla kırdı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Eymen Kayra Taş'ın ölüm haberini alan ailesi ve köylüler, gözyaşlarına boğuldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Küçük çocuğun cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sürücü Akın G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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