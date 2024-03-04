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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT terör örgütünün sözde gençlik yapılanması sorumlusunu etkisiz hale getirdi

        MİT terör örgütünün sözde gençlik yapılanması sorumlusunu etkisiz hale getirdi

        MİT, Irak'ın Süleymaniye şehrinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:04
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        Sözde gençlik yapılanması sorumlusu etkisiz
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisindeki Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'in, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

        Terörist Silgir, MİT'in operasyonuyla, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

        Terör örgütünün sözde gençlik hareketi içinde yer aldığı, 2011'den bu yana eylemlere katıldığı ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Silgir'in, 2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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