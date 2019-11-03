Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin haberler yalanlandı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 3, 2019
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