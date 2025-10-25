Habertürk
        Son dakika: Müsavat Dervişoğlu'ndan partisinin kuruluşunun 8. yılı mesajı | Son dakika haberleri

        Müsavat Dervişoğlu'ndan partisinin kuruluşunun 8. yılı mesajı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 8. kuruluş yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Nice engelleri aştık. Nice badireler atlattık, bedeller ödedik ama bir an bile karamsarlığa kapılmadık, bundan sonra da kapılmayacağız" dedi

        Giriş: 25.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:04
        Dervişoğlu'ndan 8'inci yıl mesajı
        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 8. kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Dervişoğlu, mesajında, sevdası Türkiye, kaygısı Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan "İyiler ve Cesurlar Hareketi"nin bir yaşını daha geride bıraktığını belirtti.

        Türk siyasetinin 200 yıla yaklaşan demokrasi mücadelesi ve geleneğiyle yüksek bir birikime sahip olduğuna işaret eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

        "Varlığını Türk varlığına armağan bilen İYİ Parti, bu birikimin en önemli kurumlarından biridir. Tıkanan ve iki kutba sıkışmış siyasete nefes aldıran, umudu tazeleyen İYİ Parti, bu 8 yıl içinde dengeleri değiştiren bir güç olmuştur. Milletimizin emriyle kurulan, şahsi menfaatleri değil, millet menfaatini esas alan, milli kimliğin ve Cumhuriyet'in korunmasını vazgeçilmez ve ertelenemez bir görev bilen İYİ Parti, bugün yoluna daha büyük bir kararlılıkla devam etmektedir."

        Dervişoğlu, "Türk siyasetinin son 8 yılına 80 yıla bedel mücadele ve emek sığdıran yol arkadaşlarıyla gurur duyduğunu" ifade etti.

        Cumhuriyet'i koruma görevinin yanında, milletin dertlerine çare üretebilmek için gece gündüz çalışacaklarını aktaran Dervişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Nice engelleri aştık. Nice badireler atlattık, bedeller ödedik ama bir an bile karamsarlığa kapılmadık, bundan sonra da kapılmayacağız. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tevdi ettiği 'birinci vazifemiz'in bilincinde, ülkemiz ve milletimiz için mücadeleye devam edeceğiz. Huzur ve refah içinde yaşayan bir Türk milleti hayalimiz, ilk günkü gibi taze ve canlıdır. Gençlerimizin, emekçilerimizin, emeklilerimizin, iş dünyamızın, çiftçilerimizin, esnafımızın, evlatlarımızın yaşadıkları sorunları da çözümlerini de biliyoruz. Milletimizin bekasına yönelen tehditlerin farkındayız ve geçit vermemek için de teyakkuzdayız. Bu duygu ve düşüncelerle İYİ Partimizin 8. yaşını kutluyor, mücadelemizi selamlıyor, saygılar sunuyorum. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

