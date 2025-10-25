İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 8. kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dervişoğlu, mesajında, sevdası Türkiye, kaygısı Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan "İyiler ve Cesurlar Hareketi"nin bir yaşını daha geride bıraktığını belirtti.

Türk siyasetinin 200 yıla yaklaşan demokrasi mücadelesi ve geleneğiyle yüksek bir birikime sahip olduğuna işaret eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Varlığını Türk varlığına armağan bilen İYİ Parti, bu birikimin en önemli kurumlarından biridir. Tıkanan ve iki kutba sıkışmış siyasete nefes aldıran, umudu tazeleyen İYİ Parti, bu 8 yıl içinde dengeleri değiştiren bir güç olmuştur. Milletimizin emriyle kurulan, şahsi menfaatleri değil, millet menfaatini esas alan, milli kimliğin ve Cumhuriyet'in korunmasını vazgeçilmez ve ertelenemez bir görev bilen İYİ Parti, bugün yoluna daha büyük bir kararlılıkla devam etmektedir."

Dervişoğlu, "Türk siyasetinin son 8 yılına 80 yıla bedel mücadele ve emek sığdıran yol arkadaşlarıyla gurur duyduğunu" ifade etti.