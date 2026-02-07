Muş’ta işçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Muş'ta havalimanı yolu üzerinde işçileri taşıyan servis minibüsünün kaygan zemin nedeniyle şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Edinilen bilgilere göre, işçi servisi olarak kullanılan minibüs, havalimanı yolunda kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
OLAYLA İŞGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada yaralanan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçlarla hastaneye götürülürken, 2 yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş’taki hastanelere sevk edildi. Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
