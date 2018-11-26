NATO-Ukrayna Komisyonu olağanüstü toplandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO tüm üyeleriyle Ukrayna'ya destek veriyor. Rusya'nın el koyduğu Ukrayna'ya ait gemi ve askerler bir an önce serbest bırakılmalı" dedi.

Azak Denizi'nde Rus ve Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmişti. Karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, FSB'ye ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve iki kişinin yaralandığını duyurmuştu. Gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Karadeniz'de üç Ukrayna gemisinin ve personellerinin Rusya tarafından alıkonulmasının ardından ülkede sıkıyönetim ilan etmişti.

Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Petro Poroşenko, "Rusya'dan, uluslararası hukuku çiğneyerek alıkoydukları Ukraynalı denizcileri derhal serbest bırakmalarını talep ediyorum." demişti.

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