Online film ve dizi platformu Netflix Türkiye ücretlerinde sürpriz bir artışa gitti. Netflix Temel Paket’in aylık ücreti 15.99 TL’den 16.99 TL’ye, Standart Paket ücreti 27.99 TL’den 32.99 TL’ye ve Özel Paket ücreti ise 39.99 TL’den 49.99 TL’ye yükseltildi.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre yeni fiyatlara göre Netflix’in Türkiye fiyatlarına yaptığı zam oranı tek cihazdan standart çözünürlükte (SD) erişim sunulan Temel Paket yüzde 6.25 olurken, iki farklı cihazdan yüksek çözünürlükte (HD) erişim sunulan Standart Paket için yüzde 17.86 oldu.

Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL) Artış Oranı Temel Paket 15.99 16.99 6.25% Standart Paket 27.99 32.99 17.86% Özel Paket 39.99 49.99 25.01%

Netflix’in Türkiye zammından en büyük nasibi ise dört farklı cihazdan ultra HD erişim sağlanan Özel Paket aldı. Yeni fiyatlara göre Netflix’in Özel Paket’inin aylık ücreti yüzde 25 artırıldı.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Bu yılın başında Netflix’in son 7 yılın en büyük fiyat artışını yapmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Kamuoyuna daha önceden sızan haberlere göre Netflix, paketlerine yüzde 18’i bulan oranda zam hazırlığı yapıyordu. İlk olarak ABD'de devreye alınması planlanan bu artışla ilgili olarak bu yılın ocak ayında Netflix Türkiye de açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Netflix abonelik ücreti artışları her ülkeye özel olarak gerçekleştiriliyor. ABD pazarında görülen artış, tüm dünyada ya da Türkiye’de benzer bir artışın yaşanacağı anlamına gelmiyor" denilmişti.