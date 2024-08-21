AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurup, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Soylu dilekçesinde, "karalama ve iftira kampanyalarında suç yapıları ile fikir ortaklığı ve işbirliği içerisinde olanların yıkıcılığına bigane kalmamayı, her anı sadakat, kararlılık ve fedakarlıkla dokunmuş mücadelenin rövanşını almak isteyenlere karşı vazgeçilmez sorumluluk" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise “Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin işlemler yukarıda yer verilen Anayasa ve İçtüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Başkanlığımıza hakkınızda herhangi bir tezkere ulaşmamıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda başvurunuz hakkında Başkanlığımızca yapılabilecek herhangi bir işlem yoktur” cevabını verdi.

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SOYLU: BUYURSUNLAR HUKUKA TAŞISINLAR

Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a konuşan Süleyman Soylu, Meclis Başkanlığı'nın hakkındaki dokunulmazlık başvurusunu reddetmesi üzerine şunları söyledi:

"Meclis Başkanlığı'ndan aldığım yazılı cevapta 'Bu ancak tezkere ile mümkün fakat Başkanlığımıza hakkınızda herhangi bir tezkere ulaşmamıştır' deniyor ve 'Dolayısıyla işlem yapamıyoruz' diye de ekliyorlar.

Ne oldu şimdi? O bir yıldır binlerce iddiayı havada uçuşturanlar, dosya sallayanlar neredeler? Tekrar ediyorum; ben buradayım, ne kadar iddianız, dosyanız varsa buyurun alın, gelin.