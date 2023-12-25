Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şiddet kurbanı: İzmir'de kafeteryada darp edilen öğretim üyesi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        İzmir'de kafeteryada darp edilen öğretim üyesi hayatını kaybetti

        İzmir'de bir kafede darp edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Salih Zafer Dicle, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretim üyesi şiddet kurbanı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Konak ilçesindeki bir kafeteryada darp edilen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde 21 Aralık'tan bu yana tedavi altında bulunan Salih Zafer Dicle'nin, beyin ölümü gerçekleşti.

        Yakınları, 64 yaşındaki öğretim üyesinin organlarını bağışlama kararı aldı. Dicle'nin karaciğer, böbrek ve korneaları operasyonla alındı.

        Cenazenin, işlemin ardından inceleme için Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki bir kafeteryada 21 Aralık'ta aralarında husumet bulunan iki grup barışmak için bir araya gelmiş, çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

        REKLAM

        Kavgada darp edilen Salih Zafer Dicle, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

        Gözaltına alınan S.K, E.G. ve T.G. dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Sadece hakem kazandı
        Sadece hakem kazandı
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı