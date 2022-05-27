Başvuruların yüzde 98’i karara bağlandı 0:00 / 0:00

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Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 127 bin 130 başvurudan 124 bin 235’ini sonuçlandırdı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, OHAL kapsamında çıkartılan KHK’lar ile toplam 131 bin 922 tedbir işlemi uygulandı. Bunların 125 bin 678’ini görevden ihraç, 3 bin 213’ünü rütbe sökme, 2 bin 761’ini ise kurum ve kuruluş kapatma kararları oluşturdu.

“17 BİN 265 BAŞVURU KABUL EDİLDİ”

Habertürk'ten Hasan Uğur Günaydın'ın haberine göre; 17 Temmuz 2017’de başvuru kabul etmeye başlayan komisyona 127 bin 130 başvuru yapıldı. OHAL komisyonu 5. Yılında yapılan başvurulardan 124 bin 235’ini karara bağladı. Böylece başvuruların yüzde 98'ini sonuçlandırmış oldu. 17 bin 265 başvuru kabul edildi, 106 bin 970 başvuru hakkında ise ret kararı verildi. 2 bin 895 başvurunun incelemesi ise devam ediyor.