Olaf Scholz, Almanya'nın yeni başbakanı olacak 0:00 / 0:00

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Berlin'de basın toplantısı düzenleyen SPD, Yeşiller ve FDP liderleri, yeni koalisyon hükümetini kurma planlarını açıkladı.

Almanya'nın 1950'lerden beri ilk üç partili koalisyon hükümeti, "Daha fazla ilerlemeye cesaret et - Özgürlük, Adalet ve Sürdürülebilirlik için İttifak" başlıklı 177 sayfalık plana göre yola koyulacak.

Kameraların karşısına geçen yeni Şansölye Scholz, koalisyonun kurulduğunu ve partilerin koalisyon anlaşması için oy vereceğini söyledi. Scholz, pandeminin henüz bitmediğini ifade ederek, aşılamanın bu salgından çıkışın tek yolu olduğunu söyledi. Hedef gruplar için aşıların zorunlu olması gerektiğini söyleyen Scholz, büyük yatırım hedefleri yaptıklarını ve ülkenin modernizasyonunun 'ucuz olamayacağını' belirtti.

DIŞ POLİTİKADA FRANSA VE ABD VURGUSU

Fransa ve ABD ortaklıklarının dış politikadaki eksenleri olacağını ifade eden Scholz, Almanya'nın görevinin Avrupa Birliği'nin daha iyi çalışması olduğunu söyledi.

Oy kullanma yaşının 16'ya düşürüleceği belirtilen koalisyon anlaşmasında, asgari ücretin saatlik 12 avroya yükseltileceği ifade ediliyor. Göçmenlerin beş yıl ikametten sonra vatandaşlık başvurusunda bulunmalarına izin verileceği açıklanırken, çifte vatandaşlığa da imkan sağlanacak.

Anlaşmadaki bir diğer konu ise düzenlenmiş esrar satışının yasallaştırılması. Koalisyon ayrıca yüksek kiralara çözüm amacıyla yılda 400 bin daire inşa edilmesi ve bu projenin finansmanının çeyreğinin devlet tarafından yapılacağını taahhüt ediyor.