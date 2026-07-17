On Numara sonuçları açıklandı 17 Temmuz Cuma! On Numara sonucu sorgulama ekranı
On Numara heyecanı 17 Temmuz Cuma akşamı gerçekleştirilen çekilişle devam etti. Milli Piyango Online ve Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişin ardından binlerce kişi kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Talihliler, çekiliş sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini resmi sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor. Çekiliş noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilirken sonuçlar kısa süre içerisinde erişime açılıyor. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı, 17 Temmuz 2026 On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte MPİ 17 Temmuz Cuma On Numara sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı…
17 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından sonuçlar merak konusu oldu. Şans oyunu tutkunları kazanan numaraları ve ikramiye dağılımını araştırmayı sürdürüyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'ın resmi platformu üzerinden sorgulanabiliyor. Sonuç ekranında kupon bilgileri girilerek ikramiye kontrolü yapılabiliyor. Peki, 17 Temmuz Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı ve merak edilenler…
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara sonuçları açıklandı. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri resmi sonuç ekranında erişime açılıyor.
İşte On Numara sonuçları:
2 - 5 - 7 - 8 - 20 - 21 - 22 - 27 - 30 - 32 - 35 - 36
37 - 50 - 52 - 57 - 59 - 63 - 68 - 70 - 78 - 79
ON NUMARA SONUCU NASIL SORGULANIR?
On Numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar kupon veya bilet bilgilerini girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını anında sorgulayabiliyor.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞİYOR?
On Numara çekilişi, haftada iki gün Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş, noter huzurunda yapıldıktan sonra sonuçlar resmi platformlarda ilan ediliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.