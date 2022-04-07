Otelde bulundu! Büyük acı! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Aydın'ın Didim ilçesinde ablası ile birlikte yaşayan spastik engelli Mahmut K. (45), 4 gün önce Muğla Marmaris’e gelmiş ve en son 3 Nisan saat 14.30'da ablası ile telefonda görüşmüştü.

KARDEŞİ İÇİN KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

İHA'da yer alan habere göre o günden bu yana haber alamayan ablası Dilek K. yaşadıkları ilçe olan Didim Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkezi Amirliği'nde kayıp şahıs müracatı vererek kardeşinin Marmaris’te olabileceğini belirtti.

MARMARİS'TE İZİNE RASTLANDI

İddialara göre en son Marmaris Devlet Hastanesi'ne gittiği söylenilen Mahmut K.’yla ilgili sosyal medya mecralarında da kayıp ihbarı verilmesinin ardından Marmaris'te bulunduğu ortaya çıktı.

OTEL ODASINDA CANSIZ BULUNDU

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, gelen kayıp ihbarı üzerine şahsın konakladığı aparta ulaştı ve yapılan tahkikat sonucu 45 yaşındaki adamı otel odasında ölü buldu.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİYLE ÇIKACAK

Mahmut K.'nın cenazesi kesin ölüm sebebi belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmek üzere Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Son dakika haberine göre yüzde 85 spastik engelli olduğu öğrenilen Mahmut K.'nın ölümü ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatıldı.