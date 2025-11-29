Habertürk
        Son dakika: Otelde yangın paniği: 152 kişi tahliye edildi! Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Otelde yangın paniği: 152 kişi tahliye edildi! Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Eskişehir'de bir otelin restoran bölümünde çıkan yangın panik yarattı. Otelde konaklayan 152 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Yangın sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 12:31 Güncelleme: 29.11.2025 - 12:31
        Eskişehir'de bir otelin altında bulunan restoranda çıkan yangın sebebiyle 152 kişi tedbiren tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 şahıs hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi ile Hacı Hüsnü Sokak'ın kesişiminde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, bir otelin altında bulunan restoranın mutfak kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangının büyümesi sonucunda ortaya çıkan duman çevredeki işletmelere ve otele sirayet etti.

        Alarmların çaldığı otelde konaklayan 152 kişi tedbiren tahliye edildi. Vatandaşların dumandan etkilenmemek için ağızlarını ve burunlarını kapattıkları görüldü.

        YANGIN SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Çevrede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, otele ve çevredeki işletmelere sıçramadan söndürüldü.

        DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

        Otel çalışanı 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu otel çalışanları, tedbiren Yunus Emre Devler Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan şahısların ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.

        Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

