Otomobil kahvehaneye daldı! 4'ü ağır 7 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Otomobil kahvehaneye daldı! 4'ü ağır 7 yaralı
ABONE OL

Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı

Sakarya'da meydana gelen bir kazada can pazarı yaşandı. Olayda kontrolden çıkan otomobilin kahvehane önünde oturanlara çarpması sonucu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı

Son dakika: Otomobil kahvehaneye daldı! 4'ü ağır 7 yaralı
Otomobil kahvehaneye daldı! 4'ü ağır 7 yaralı
0:00 / 0:00
AA

Son dakika... Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kahvehane önünde oturanlara çarpması sonucu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre R.G. idaresindeki 54 SH 938 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kahvehane önünde oturanlara çarptı.

Fotoğraf: DHA

SÜRÜCÜ POLİSE TESLİM OLDU

Çarpmanın etkisiyle müşterilerden Efkan Y, Ahmet Ö, Hayati T, Adem G, Murtaza A, İsmet D. ve Suriye uyruklu Hasan S. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü R.G. polise teslim oldu. Kazanın, hatalı park yapan sürücü R.G'nin, maddi hasarlı kazaya sebebiyet verdiği için çevredekilerden tepki görmesi üzerine aracıyla uzaklaşmak isterken meydana geldiği öne sürüldü.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alevlere teslim oldu... Son dakika: Diyarbakır'da otobüs kısa sürede küle döndü Güncel haberler
GÜNDEM Diyarbakır'da otobüs alev kapanına döndü!
MEB'in 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimleri sürüyor
GÜNDEM MEB'in 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimleri ...
Son dakika: Doktorlara yönelik tepki çeken sözlere imza atan imamın görev yeri değiştirildi! - Güncel haberler
GÜNDEM Tepki çeken sözlere imza atan imamın görev yeri ...
15 yaşındaki Arda'dan acı haber!
GÜNDEM 15 yaşındaki Arda'dan acı haber!
Fındık bahçesinde ot biçerken canından oldu - Güncel haberler
GÜNDEM Fındık bahçesinde ot biçerken fark etmedi canından ...
Son dakika: Edirne'de paniğe yol açan orman yangını!
GÜNDEM Edirne'de paniğe yol açan orman yangını!
Son dakika: Adana'da dehşete düşüren anlar! Yaşlı adamı tekme-tokat dövdü
GÜNDEM Dehşete düşüren anlar! Yaşlı adamı tekme-tokat dövdü
Son dakika: Ankara'da cinsel istismar sanığına rekor ceza istendi!
GÜNDEM Cinsel istismar sanığına rekor ceza istendi!
Kahreden son... 2 yaşındaki Zeynep havuza düşerek yaşamını yitirdi
GÜNDEM 2 yaşındaki Zeynep'in kahreden sonu!
Adana'daki cinayetin şüphelileri Adıyaman'da yakalandı - Güncel son haberler
GÜNDEM Adana'daki cinayetin şüphelileri Adıyaman'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.