Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor! Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşan sarı-lacivertliler, Ozan Tufan'ı da Alanyaspor'a gönderiyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, 6 aylığına Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı.

Ozan Tufan, Alanyaspor'a transfer olabilmek için maaşının bir kısmından feragat ederken 23 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin yarısını Alanyaspor, kalan kısmını ise Fenerbahçe ödeyecek.

HABERTÜRK DUYURMUŞTU!

Fenerbahçe'de daha önce kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatif ve Nabil Dirar'ın affedilmesinin ardından gözler Ozan Tufan'a dönerken, Habertürk futbolcunun transferi nedeniyle affedilmediğini duyurmuştu. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre uzun süredir takımdan ayrı olan Ozan'a af çıkmama kararı, yapılan transfer görüşmeleriydi.

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