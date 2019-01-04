Fenerbahçe'de Aatif ve Nabil Dirar'ın ardından kaptan Volkan Demirel'e de af çıkmasının ardından gözler Ozan Tufan'a çevrildi. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre uzun süredir takımdan ayrı olan genç oyuncuya af kararı çıkmazken bu durumun nedeni yapılan transfer görüşmeleri... Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un çok istediği Ozan için temaslar tüm hızıyla sürüyor. Kiralama formülü için iki taraf arasında orta yolun bulunması yakın gözükürken bu transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

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