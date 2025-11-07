Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özel ve 11 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te | Son dakika haberleri

        Özel ve 11 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu. Özgür Özel hakkında 7 fezleke hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:52 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

        AA'da yer alan habere göre Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

        Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle: CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat.

        Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?