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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel Büyük Eğitim Mitingi'nde konuştu: Meydanlarda olmaya devam edeceğiz

        Özgür Özel Büyük Eğitim Mitingi'nde konuştu: Meydanlarda olmaya devam edeceğiz

        CHP lideri Özgür Özel, Büyük Eğitim Mitingi'nde konuştu. Özel, "Bugün burada Cumhuriyet tarihinin eğitim konulu ilk mitingini yaptık. Bundan sonra sesimizi duymayanlara karşı, sesi duyulmayanlar için, kimsesizler için, sesini yükseltse de sesini duyuramayanlar için meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Ben gereken yerde müzakereyi yapacağım ama müzakere ile sonuç alırsak ne ala? Alamadığımızda sokaklar, meydanlar bizimdir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:23 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:23
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        Özel: Meydanlarda olmaya devam edeceğiz
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane Parkı’da düzenlenen ‘Büyük Eğitim Mitingi’ konuştu. Özel "Cumhuriyet tarihinin eğitim konulu ilk mitingini yaptık. Bundan sonra sesimizi duymayanlara karşı, sesi duyulmayanlar için, kimsesizler için, sesini yükseltse de sesini duyuramayanlar için meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Hep beraber yürüyeceğiz. Hep beraber başaracağız. " dedi.

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "tematik" mitinglerinin ilkini bugün İstanbul Saraçhane Meydanı'nda gerçekleştirdi.

        Atanmayan öğretmenlerin bir araya geldiği Büyük Eğitim Mitingi’ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

        Burada konuşan Özgür Özel "Eğitim alanında örgütlü sendikalarımızın sayın genel başkanları, değerli yöneticileri, temsilcileri. Bugün burada bizimle birlikte olan atanamayan değil bir kusurları yok ki atanamamış olsunlar, atanmayan öğretmenler. Bugün burada bir önceki seçimden hemen önce iktidar partisinin seçim beyannamesine yazılarak, bizzat genel başkanınca okunarak kaldırılacağına söz verilen mülakatın, sınavda birinci, üçüncü, yedinci olduğu halde sorulan soruya yandaşça bir cevap veremediği için, sorulan sorular birilerine itaat edeceği, sadakat göstereceğini göstermeyen ama liyakatli olduğu halde mülakatta elenen mülakat mağdurları ile birlikte, çağdaş, bilimsel, laik eğitimi hak eden ve talep eden herkes ve onlara destek olmak için burada bulunan herkese partim adına ve bu mücadelenin parçası olan herkes adına hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi.

        "HEP BERABER BAŞARACAĞIZ"

        Özel, “Bugün burada çok önemli bir sınav verdik. Bugün burada Cumhuriyet tarihinin eğitim konulu ilk mitingini yaptık. Bundan sonra sesimizi duymayanlara karşı, sesi duyulmayanlar için, kimsesizler için, sesini yükseltse de sesini duyuramayanlar için meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Ben gereken yerde müzakereyi yapacağım ama müzakere ile sonuç alırsak ne ala? Alamadığımızda sokaklar, meydanlar bizimdir. Bundan sonra kimin derdi varsa, onun derdi için. Kimsesizleri kimsesi olmak için. Sessizlerin sesi olmak için. Susturulanlar yerine konuşmak için, sokaklara, meydanlara koşmaya var mıyız? Söz mü? Hep beraber yürüyeceğiz. Hep beraber başaracağız. Eninde sonunda hep birlikte hakkımızı söke söke alacağız. Burada bir talep daha var. Bir çağrı var. Taban maaş hakkı için, biraz önce bahsettiğim özel okul öğretmenini asgari ücrete mahkum eden anlayış 2014’te yasalaştı. Onlar taban maaş hakkı için 26 Mayıs’ta Ankara’ya çağırıyorlar. Biz de dünyanın en düşük emekli maaşlarından birine mahkum edilen emeklilerimiz için Ankara’ya bir çağrı yaptık. Bütün Türkiye, 26’sında Ankara’ya kim gelmek istiyorsa il başkanlıklarımıza başvursun. Öğretmenlerin mücadelesine de emeklinin mücadelesine de hep birlikte 26 Mayıs’ta Ankara’da sahip çıkacağız. Hepinizi seviyoruz, size güveniyoruz" dedi.

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