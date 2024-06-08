CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İzmir'de kendi içimizde öz eleştiri yapıyoruz. Çünkü Manisa'da yüzde 60 alınan bir yerde İzmir'de alınan oy oranını konuşuyoruz. Elbette doğru bir stratejiyle neredeyse bütün belediyeleri kazandık. Bir başarısızlıktan söz etmek değil ama İzmir'in çok daha bu rakamların fevkinde rakamlara ulaşabilmesi için gayret göstereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir ziyaretleri kapsamında ilk olarak CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyareti etti. Özel'i CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanları çiçekle karşıladı. Özel'in ziyareti sırasında öğretmenlik için atama bekleyen engelli bir kadın, yardım isteyip, kendisine öz geçmişini verdi. Özel, öğretmen atamalarına değinerek, "Geçen sene bizim sayemizde 5 bin engelli öğretmen atandı" dedi.

REKLAM İl Başkanlığındaki toplantı basına kapalı olarak düzenlendi. Özel daha sonra Kültürpark'taki İzmir Sanat Başkanlık Çalışma Ofisi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tebrik ziyaretinde bulundu. Özel, "İzmir, 31 Mart seçimlerinde 31 ilçede gösterdiğimiz belediye başkanından 29'unun seçildiği bir başarıyı elde etti. Seçimden önce Adalet ve Kalkınma Partisi buraya kendisi açısından çok önemli düzeyde bir önem arz etti. Maddi karşılığı çok büyük bir kampanyayı burada yaptılar. Bir algı yaratmaya çalıştılar. İzmir'deki çok takip edilen sosyal medya hesaplarına gösterdikleri özel ilgiden başlayarak görülmemiş bir kampanya bütçesi ayırdılar. Neredeyse İstanbul kampanyasından daha pahalı bir kampanyayı İzmir'e getirdiler. Onların kampanyasının maddi gücüyle rekabet edecek ne halimiz ne niyetimiz vardı. Çünkü bizim kampanyamızın manevi tarafı çok güçlüydü. Bizim kampanyamız Atatürk'ün annesinin emanet edildiği kentte siyaset yapmanın sorumluluğunu taşıyor. Bizim kampanyamız Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisi olmanın cumhuriyetin sancak gemisi olmanın sorumluluğunu taşıyordu. Bu sorumlulukla birlikte hep beraber çalıştık ve aylarca inanamadıkları seçim sonucunu aldık" diye konuştu.

'GELECEK SEÇİMLERDE İZMİR'DE HEDEF 31'DE 31' Özel, İzmir‘deki gelecek hedefleri ile ilgili, "Seçimden 3 hafta önce '25 kesin olur, 29-30 olur mu?' diye konuşurken, birileri İzmir'in üzerinde farklı hayaller kuruyorlardı. Ama İzmirliler, İzmir'i, CHP'yi ve cumhuriyeti tartıştırmadılar. Bu seçimde İzmir'de tüm tarih boyunca tüm partilerden 6 kadının belediye başkanlığı yaptığı yerde 9 kadın aday gösterdik. İzmirliler 8'ine teveccüh gösterdi ve seçti. 12 genç aday gösterdik. Hiç görülmediği kadar genç aday gösterdik. İzmirliler 11'ini seçti. Seçemedikleri arkadaşımız 16 puan geriden geldi, kıl payı kaybetti, gelecekte mutlaka hedefine ulaşacak. Kadın arkadaşımızın karşısında da bir belediye başkanı değil, adeta devlet gücü kullanan bir kayyım vardı ve Menemen'in satılan tüm varlıkları seçim odaklı bütçelendirmeyle harcandı. Ama bundan sonra ümit ediyorum, 1 yıl kadar sonra Menemen'in bir sonraki belediye başkanını ilan edip, çalıştırmaya başlayacağız. Ben de kendisiyle düzenli olarak Menemen'de çalışacağım. Gelecek seçimlerin rekor oyunu Menemen'de alacağız. Gelecek seçimlerde İzmir'de hedef 31'de 31. 30 belediye ve büyükşehri kazanmaktır. Zaten uzak bir noktada değiliz" ifadelerini kullandı.

REKLAM 'SEÇİM BAŞARISI SADECE GENEL BAŞKANLA, ADAYLA VE KONJONKTÜRLE İZAH EDİLEMEZ' Seçim başarısının sadece genel başkanla, adayla ve konjonktürle izah edilemeyeceğini söyleyen Özel, "Örgüt olmadan olmaz ve bunların hepsinin birden olduğu ve uyumlu olduğu bir süreçte başarı gelir. İzmir'deki başarı iyi adayların güçlü örgüt yapımızla uyumlu yürüttükleri bir kampanyada, genel kampanyanın ruhuna uygun adaylarla, Türkiye'de değişimi en çok isteyen ve CHP değişimini yüzde 92 ile desteklemiş bir kentte 10 yaşından beri büyüttüğü genç evladını genel başkan yapmış olan bir kentin beklentilerine uygun bir adaylaşma ve adayların örgüt tarafından benimsenmesiyle ortaya çıkan sonuç bu sonuçtur" dedi.

İzmir'de kendi içlerinde öz eleştiri yaptıklarını belirten Özel, "Çünkü Manisa'da yüzde 60 alınan bir yerde İzmir'de alınan oy oranını konuşuyoruz. Elbette doğru bir stratejiyle neredeyse bütün belediyeleri kazandık. Bir başarısızlıktan söz etmek değil ama İzmir'in çok daha bu rakamların fevkinde rakamlara ulaşabilmesi için gayret göstereceğiz. Haksızlık da yapmayalım. Geçen seçim 2 önemli partinin, oyunun yüzde 10'un üzerinde olduğu iki partinin aday göstermeyip bu dönem İzmir'de adaylarının olduğu gerçeğini de görelim. CHP'ye karşı yürütülen sert kampanyaları, acımasız kampanyaları görelim" diye konuştu.

'TUGAY'IN CEBİNE SIKIŞTIRILAN ANAHTAR, İZMİR KENTİNİN ALTIN ANAHTARI DEĞİLDİR' Özgür Özel, İzmir’de yetkinin Cemil Tugay'da olduğunu söyleyerek, "Yetki diğer 28 belediye başkanımızda ve onlardan sadece kentte güzel işler yapmalarını beklemiyoruz. Elbette ki İzmir'in yüksek beklentilerle en iyi derecede cevap verilmesi gerekiyor. Ancak belediye başkanlarımızın hepsine bakarken 'Bunlar Türkiye'yi yönetmeye hazır mı?' diye bakıyor. Seçmen, seçimde Cemil Tugay'ın cebine bir anahtar sıkıştırdı. Belki gördünüz, belki görmediniz. Cebine sıkıştırılan anahtar, İzmir kentinin altın anahtarı değildir. Büyükşehir belediyesinin kapısının ya da kasasının anahtarı değildir. O anahtar iyi, doğru, dürüst, şeffaf bir yönetimin sonucunda en geç 4 yıl sonra ya da ne zaman yapılırsa yapılacak genel seçimlerde Atatürk'ün partisinin iktidara gelmesinin anahtarıdır. Bu bilinçle çalışıyorlar. Bu bilinçle çalışmaya devam edecekler. Bütün gücümüzle onları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) çok doğru bir şekilde konumlandırıldığına değinen Özel, "Sosyal demokrat belediyelerin iş birliğini, güç birliğini, eş güdümünü, eğitimini ve denetimini oradan yürütüyoruz. Çok önemli yapılar var. Yapının başında Yılmaz Büyükerşen Hocamız var. İçinde alanında Türkiye'nin en iyileri var. Birkaç ay içinde heyecanla ve dikkatle takip edeceksiniz" dedi. 'GENÇLER PİŞMAN OLMAYACAKLAR' CHP'yi seçimlerde gençlerin en çok oy verdiği parti yapan gençlerin pişman olmayacağını belirten Özel, "Aksine memnun olacaklar. Bugün birinci oturumu yapılan YKS sınavına giren hem İzmir'deki hem bütün Türkiye'deki genç kardeşlerime başarılar diliyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin kötü bir eğitim sistemine sahip olduğunu söyleyen Özel, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) kapsamında 7 yaşında çocukların sınıfına tabut getirilip, arkadaşlarından birinin kefenlendiği ve başında çocukların ağlatıldığı, 'Kabe'yi getirip tavaf öğretiyoruz' diyerek o çocukları Müslümanlığı öğrenmek, İslamiyet'i tanımak açısından da yanlış yönlendirdikleri, pedagojiden uzak saçma sapan işlerle uğraşılan bir durum var. Çok güvenilir anket şirketlerinde AK Partili kadın seçmenin milli eğitim politikalarından memnuniyeti yüzde 18. Yani AK Parti'ye oy veren seçmenin bile yüzde 82'si bu eğitim sisteminden rahatsız" ifadelerini kullandı.

REKLAM 'TÜRKİYE'DE BİLİMSEL, ÇAĞDAŞ VE KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİM, SINIFSAL BİR PROBLEMDİR' Türkiye'de bilimsel, çağdaş ve kaliteli eğitime erişimin sınıfsal bir problem olduğunu belirten Özel, "Çocuğunu özel okula gönderemeyenler, 2 elin parmaklarını geçmeyecek kadar kendi geleneğini sürdürmeye çalışan ve zorlanan okulları kazanacak kadar yetkinliği olmayanlar, maalesef bilimsel, çağdaş ve iyi eğitime ulaşmaktan uzaktırlar. Bu konuda atılması gereken çok önemli adımlar var. Bundan sonraki süreçte de eğitim konusunda duyarlılığımızı, sert eleştirilerimizi ve geleceğe dair önerilerimizi her daim dile getireceğiz. Bunun dışında CHP olarak 31 Mart'ta kazandığımız çok iyi sonuca, 47 yıl sonra birinci parti olmak bir zaferden çok bir siyasi başarıdır, bir görev bir sorumluk olarak görüyoruz. O yüzden kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi itmede, kakmadan çok önemli görevler yapacağız" dedi.

'YÜZDE 50 ARTI 1'İ ALIP, YÜZDE 100 YETKİ KULLANMAYI DEMOKRATİK BULMUYORUZ' Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri’ne değinen Özgür Özel, “Bugün İstanbul'da yapılan Tarihi Kentler Birliği seçimleri, Ege Belediyeler Birliği seçimleri, hepsi CHP'nin yönetim anlayışını, paylaşımcılığını gösteren çok önemli örnekler. Geçmişte AK Parti, MHP ile bir çoğunluğu sağlayıp bütün bir yönetimi alıyorken biz tek başımıza sorumluluğu sağlayıp, 'Yarısını biz alalım, yarısını geri kalan alsın, biz hakkımızdan azını alalım' dedik. AK Parti'ye, MHP'ye, DEM'e, İYİ Parti'ye, Yeniden Refah Partisi'ne ve Büyük Birlik Partisi'ne görev teklif ettik. Bu görevi Yeniden Refah, İYİ Parti, DEM kabul etti, Cumhur İttifakı karşımıza aday çıkardı tabii fiilen Yeniden Refah Cumhur İttifakı'nda değil, bizim yanımızda yer aldı. Bundan sonraki süreçte ne olur bilinmez ama kucaklayıcı tavrımız Cumhur İttifakı'nın bir kısmı tarafından benimsendi. Bize 1 koltuk vermeyen AK Parti'ye 4 koltuk teklif ettik. MHP'ye koltuk teklif ettik. 'Birlikte yönetelim' dedik, kendi adaylarını çıkardılar; kaybettiler ama birçok AK Partili belediye başkanı bize oy verdi, diye soruşturma açıldı. Çünkü biz adiliz, paylaşımcıyız" diye konuştu.

'İZMİR'DE YÜZLER DAHA ÇOK GÜLECEK' Özel, İzmir’e sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Eskiden 100 liralık bütçenin 98,5 lirası Cumhur İttifakı'na, 1,5 lirası da Cumhur İttifakı'na gelir mi, diye muhalif belediyelere ışık yakmaya kullananlara karşı biz ne kadarsa ekonomideki gücümüz, o kadar ekonomik kaynak kullanacağız. Gerisini de diğer arkadaşlarımız belediye başkanlarımızla birlikte paylaşacağız. Çünkü biz yüzde 50 artı 1'i alıp, yüzde 100 yetki kullanmayı demokratik bulmuyoruz. Biz bir kişinin herkese karar vermesini, bir partinin her şeyi yapmasını doğru bulmuyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız mutlaka bundan sonra da devam edecek. Cemil Başkan'a, seçilen tüm belediye başkanlarımıza, hangi siyasi partiden seçilmiş olursa olsun hem ilçelerde hem büyükşehirlerdeki belediye meclis üyelerine başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak cumhuriyetin, Atatürk'ün göz bebeği bu kente gözümüz gibi bakmaya, canımız gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz. İzmir'de yüzler daha çok gülecek. İzmir'in yüzü en çok önümüzdeki genel seçimlerin akşamı saat 21.00'i bulmadan, tüm Türkiye ile gülecek" ifadelerini kullandı.