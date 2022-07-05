Şehidin vasiyeti yerine getirildi! Adı böyle yaşayacak 0:00 / 0:00

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Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi'nin adı "Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi" olarak değiştirildi.

Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit harekâtı kapsamında; 21 Haziran'da çıkan çatışmada ağır yaralanan P. Uzm. Çvş. Enes Özgül ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 Temmuz'da şehit oldu.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Şehit Özgül’ün şehadetinden önce, bir arkadaşı ile Whatsapp yazışmalarında "şehit olursa bir çocuk bakım kuruluşuna adının verilmesini" vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Şehit Özgül’ün yetiştiği "Isparta Çocuk Destek Merkezi"nin ismi Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştirildi.

BAKAN YANIKTAN MESAJ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül’ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz. Allah’tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum" dedi.

— Derya Yanık (@deryayanikashb) July 5, 2022

Fotoğraf: İHA