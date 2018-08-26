Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Uludere'nin Şenoba beldesi Çukuryayla mevkinde saat 19.45 sıralarında BTÖ mensuplarının yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapacağına dair gelen istihbari bilgi üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 2 BTÖ mensubu sağ yakalanırken, beraberinde 1 kanas ve 1 m16 da ele geçirildi.

Ele geçirilen teröristlerin 'Mazlum Goyi' kod adında Mazlum Kaçan ve 'Kahraman' kod adında Lezgin Yarar oldukları; 'Mazlum Goyi' kod adlı Mazlum Kaçan’ın sözde Kel Mehmet cephesi üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Irak’tan Şenoba bölgesine gelen 2 terörist, Şırnak-Uludere ilçesinde, Uludere İlçe J.K.lığınca silahları ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen teröristlerden birinin sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi Mazlum Goyi kod adlı Mazlum Kaçan olduğu, diğerinin ise Kahraman kod adl Lezgin Yarar isimli terörist olduĝu belirlenmiștir. Teröristler ile birlikte 1 adet dragunov (kanas )marka silah, 1 adet m16 p.tf. ve 1 adet telsiz ele geçirilmiştir." denildi.

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