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Son dakika! PKK/YPG'den Tel Abyad'a havan saldırısı! 3 sivil öldü

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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil öldü, çocuklarla birlikte 8 sivil yaralandı" ifadelerine yer verildi

PKK

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad şehrine düzenlenen havan saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Tel Abyad’ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil yaşamını yitirirken, çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

YOL KONTROLLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Tel Abyad'daki yol kontrollerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Yol kontrolleri sırasında bir Suriyelinin yaptığı açıklamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Görüntülerdeki Suriyeli, "Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz. Allah sizden razı olsun. Allah sizi korusun. Daha önce YPG zamanında bir iş yapmıyorduk. Çok rezil bir durumdaydık, çok çalışmak istiyorduk, ille de YPG'ye gel diyorlardı. Zorla asker alıyorlardı 'zorla YPG'ye gel' diyorlardı. Siz geldikten sonra çok rahat olduk." ifadelerini kullandı.

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