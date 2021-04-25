Rusya ABD'ye yaptırım hazırlığında! 0:00 / 0:00

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Rus TASS haber ajansında yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un gerginliği sürdürmesi halinde Rusya'nın ABD'ye karşı yeni yaptırım kararları almaya hazır olduğunu söyledi.

Lavrov, "ABD'nin arkadaş yanlısı olmayan tutumuna verdiğimiz yanıtta her şey söylendi. Bu gerginlik devam ederse daha fazlasını yapmayı hazır olduğumu söyledik." dedi.

BIDEN-PUTIN GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Haziran ayında görüşebileceğini söyledi.

Ushakov, henüz net bir karar alınmadığını söylerken, "Bu karar alınırken birçok faktör ele alınacak" ifadelerini kullandı.