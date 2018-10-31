SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Rusya
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Son dakika... Rusya'da patlama!

Son dakika... Rusya'nın kuzeyindeki Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

31.10.2018 - 10:46 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Rusya'nın kuzeyindeki Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınlarında patlama meydana geldi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Arhangelsk kentinde bulunan merkez binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Rusya'nın Arhangelsk şehrindeki Rus Federal Güvenlik Servisinin (FSB) 1. ve 2. kapıları arasındaki metal dedektörde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, yetkililerden patlamayla ilgili açıklama gelmedi.

Bölge Valisi İgor Orlov, olay yerinde çalışmaların başladığını belirterek, "Şu anda gerekli çalışmalar yürütülüyor. Olay yerinde araştırmalar yapılıyor. Bu dakikalar önce gerçekleşti, aceleci sonuçlar çıkarmamız imkansız ve kabul edilemez" dedi.

FSB Yönetim Binası Arhangelsk kentinin merkezinde drama ve tiyatrosu ve büyük AVM´lerin yakınında Troitskiy Prospekt´te bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 2
  • Misafir 24 dakika önce
    amerika
  • Misafir 34 dakika önce
    dis guclerin isi
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X