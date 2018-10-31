Rusya'nın kuzeyindeki Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınlarında patlama meydana geldi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Arhangelsk kentinde bulunan merkez binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Rusya'nın Arhangelsk şehrindeki Rus Federal Güvenlik Servisinin (FSB) 1. ve 2. kapıları arasındaki metal dedektörde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, yetkililerden patlamayla ilgili açıklama gelmedi.
Bölge Valisi İgor Orlov, olay yerinde çalışmaların başladığını belirterek, "Şu anda gerekli çalışmalar yürütülüyor. Olay yerinde araştırmalar yapılıyor. Bu dakikalar önce gerçekleşti, aceleci sonuçlar çıkarmamız imkansız ve kabul edilemez" dedi.
FSB Yönetim Binası Arhangelsk kentinin merkezinde drama ve tiyatrosu ve büyük AVM´lerin yakınında Troitskiy Prospekt´te bulunuyor.
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