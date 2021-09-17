Putin'den Afganistan açıklaması! 0:00 / 0:00

İHA

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) toplantısının düzenlenmesinden sonra Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ev sahipliği yapan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Pakistan Başbakan Imran Khan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev hazır bulundu.

Toplantıya karantinada bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi çevrimiçi olarak katıldı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh toplantı masasında gözlemci ülke sıfatıyla hazır bulundu.

"AFGANİSTAN'DA GEÇİŞ SÜRECİNDE HİÇ KAN AKMADI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında Afganistan'daki durumu ele alarak başladı. Afganistan'da, Taliban'ın kontrolü ele alma süreciyle ilgili görüşlerini aktaran Putin, "Afganistan'daki geçiş sürecinde neredeyse hiç kan akmadı. Bu hiç şüphesiz olumlu bir durum. Taliban, Afganistan'ın neredeyse tamamını kontrol ediyor ve barışı tesis etme, kamusal yaşamı normalleştirme, herkes için güvenliği sağlama sözlerini yerine getirme konusunda teşvik edilmelidir" dedi.

ŞİÖ ÜYESİ ÜLKELERİN AFGANİSTAN'A SINIRI VAR

Afganistan'daki durum karşısında ŞİÖ üyesi bazı ülkelerin sınır güvenlikleri için ihtiyatlı davranılması gerektiğini vurgulayan Putin, "Afganistan'da olup bitenlerin doğrudan ŞİÖ üye devletlerinin güvenlik çıkarlarını ilgilendirdiğini bazı ülkelerimizin Afganistan ile ortak bir sınırı olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Her şeyden önce, kapsayıcı bir Afganlar arası barış sürecinin başlamasına mümkün olan tüm yardımı sağlamak ve aynı zamanda tehditleri engellemek için her şeyi yapmak nedeniyle örgütün potansiyelini kullanmak bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

PUTİN MODİ'NİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Putin konuşmasında Afganistan, Covid-19 ve örgütü politikaları ile ilgili yorumlarda bulunurken konuşmasının başında ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin doğum gününü kutladı.

Putin, "Fırsat bulmuşken Hindistan Başbakanı’nı tebrik etmek istiyorum. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin doğum gününü kutluyorum. Sevgili dostum, size sağlık ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.