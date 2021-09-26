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Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin, Sibirya'da taygada tatil yaptı
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Sibirya'da taygada tatil yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Sibirya'da taygada yaptıkları tatile ilişkin görüntüler paylaşıldı.

SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin, Sibirya'da taygada tatil yaptı
Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Eylül ayının ortasında Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Sibirya'da taygada tatil yaptığı ifade edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in çevresinde artan koronavirüs vakaları sebebiyle kendisini izole ettikten sonra Sibirya'da Şoygu'yla taygada birkaç gün süren tatil yaptığı aktarıldı.

Nehirde balık tutarak ve Şoygu'yla dağlarda yürüyüş yaparak vakit geçiren Putin, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bir çadırda kaldı.

Rus lider Putin, tatil sırasında kızıl geyiklerden etkilendiğini anlattı. Putin, Rusya Savunma Bakanı ve samimi arkadaşı olan Şoygu ile her yıl tatil yaparken bu sefer gezisinin daha sıradan olduğu aktarıldı.

Öte yandan çevresinde artan koronavirüs vakaları sebebiyle Eylül ayının ortasında kendisini izole eden Putin'in, iki doz Sputnik V aşısı yaptırdığı ve sağlıklı hissettiği ifade edilmişti.

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