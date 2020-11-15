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HaberlerSağlıkEnfeksiyon ve SalgınSon dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Burnun altına indirilen maskenin, yarısı kesik maskeden farkı yok
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Bakan Koca: Burnun altına indirilen maskenin, yarısı kesik maskeden farkı yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp, verirken bulaştığını belirterek, maskenin doğru kullanılması gerektiğini belirtti.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Burnun altına indirilen maskenin, yarısı kesik maskeden farkı yok
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın. Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin" dedi.

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