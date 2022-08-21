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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sahte içki yine can aldı! 2 kişi hayatını kaybetti
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Van'da sahte içkiden 2 kişi öldü, 6 kişi tedavi altında

Sahte içki kâbusu bu kez Van'da ortaya çıktı. Kentte sahte alkol tükettikten sonra hastaneye kaldırılan 8 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Son dakika: Sahte içki yine can aldı! 2 kişi hayatını kaybetti
Sahte içki yine can aldı! 2 kişi hayatını kaybetti
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DHA

Van'da sahte alkol tükettikten sonra hastaneye kaldırılan 8 kişiden 2'si, hayatını kaybederken, 6'sı ise tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre kentte hastaneye kaldırılan 8 kişinin şüpheli sağlık durumu nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede, 8 kişinin il dışından getirilen malzemeler ile hazırlanan sahte içkiden içtikleri tespit edildi.

Bunun üzerine tedavi altında bulunan 1 şüpheli hakkında da işlem yapıldı. Hastanede tedaviye alınan 8 kişiden 2'si, hayatını kaybederken, 6'sının ise tedavisi sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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