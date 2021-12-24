Sahte içkide kahreden bilanço! Can kaybı durmuyor! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. İstanbul Valiliği'nden sahte alkol zehirlenmesine bağlı ölümlere ilişkin 17 Aralık’ta yapılan açıklamada, 22 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği duyurulmuştu.

SADECE İSTANBUL'DA 34 ÖLÜM

İHA'da yer alan son dakika haberine göre, İstanbul’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 34’e yükseldi.

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Sahte içkiden Konya'da Hayrettin K. ile Muammer T., Mersin'de Mejnun A. ile Abdullah Ö., Tekirdağ'da Hüseyin Y. ile Ahmet S. ve Eskişehir'de Ali Ç., hayatını kaybetti.

17 KENTTE ÖLÜM YAŞANDI

17 ilde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72'ye çıktı. İstanbul'da 34, Gaziantep ve Antalya'da 6'şar, Çorum, Tekirdağ ve Sivas'ta 5'er, Mersin ve Kahramanmaraş'ta da 4'er kişi sahte içkiden can verdi. Bu 8 ilin dışında, 9 kentte daha sahte içkiden ölümler yaşandı.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonlarının devam ettiği öğrenildi.