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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Saraçhane'deki 1 Mayıs gösterilerine ilişkin yargılanan 17 sanık beraat etti | Son dakika haberleri

        Saraçhane'deki 1 Mayıs gösterilerine ilişkin yargılanan 17 sanık beraat etti

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de gözaltına alınan ve haklarında işlem yapılan 17 şüpheli beraat etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:29 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:29
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        17 sanığa 1 Mayıs beraati
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        İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Pertevniyal Lisesi önündeki arama noktasında polise saldırdıkları ve terör örgütü TKP/ML'nin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 17 sanığın beraatine karar verildi.

        İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıkların avukatları katıldı.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru U.T, 1 Mayıs'ta sanıkların Saraçhane meydanına gitmek için yürümeye ve kanuna aykırı sloganlar atmaya başladığını söyledi.

        Dağılmaları yönünde grubu en az 3 kez uyardıklarını belirten tanık, dağılmayan sanıkların polis memurlarına fiziki müdahalede bulunduğunu anlattı. Tanık, uyarıları dikkate almamaları üzerine gruptakileri gözaltına aldıklarını kaydetti.

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        Söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarının oluşmadığı ve yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatine karar verdi.

        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih'teki Pertevniyal Lisesi'nin bulunduğu arama noktasında 17 şüphelinin, yanlarında terör örgütü TKP/ML'nin sözde kurucusu İbrahim Kaypakkaya'nın resminin bulunduğu flamalar ile fotoğrafının olduğu iki yelekle Saraçhane Meydanı'na girmeye çalıştıkları belirtilmişti.

        Sanıkların burada, "İbrahim Kaypakkaya önderimizdir, ölümsüzdür", "Yasalarınıza uymuyoruz, Kaypakkaya önderliğinde 1 Mayıs yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz" sloganları attığı anlatılan iddianamede, emniyet güçlerinin durdurması ve dağılmaları yönünde uyarıda bulunmasına rağmen grubun polise direndiği ve fiziki müdahalede bulunmaya başladığı, yaşanan arbedede sanıkların gözaltına alındığı aktarılmıştı.

        İddianamede 17 sanığın, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 3'er yıl 6'şar aydan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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